8 marzo: gratis a museo guerra Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 8 MAR - Biglietto d'ingresso gratuito oggi al Museo storico italiano della guerra di Rovereto per le donne.

E iscrizioni agevolate per le donne alla Garda Trentino Half Marathon. Sono due tra le iniziative in Trentino in occasione dell'8 marzo.

Al museo, fino alle 18, è possibile visitare gratuitamente le sale che ospitano le collezioni della Prima guerra mondiale e i torrioni del Castello, con le esposizioni di armi antiche e di età moderna. (ANSA).