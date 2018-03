Muser ai giovani, abbiate coraggio

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - In vista del Sinodo dei vescovi sui giovani del prossimo ottobre, quest'anno monsignor Ivo Muser ha scritto una "Lettera ai giovani della nostra Diocesi" anziché la tradizionale lettera pastorale per la quaresima. Il testo è accompagnato da alcuni videoclip, che saranno diffusi attraverso i social media. Dal vescovo anche spunti per approfondire i contenuti della lettera, "che è anche un invito ad aggiornarla e continuare a scriverla", ha detto Muser durante la presentazione a Bolzano.

"Abbiate coraggio! Osate! Siate voi la chiave del cambiamento! Non concedete spazio nel vostro cuore alla disperazione, non permettete che la rassegnazione abbia in voi il sopravvento", scrive il vescovo. "Non accontentatevi - prosegue - di attendere che siano i governanti o coloro che detengono il potere a risolvere i problemi, ma approfittate delle occasioni che vi si presentano oggi".