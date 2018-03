Lavoro: convenzione fra Provincia Trento e Anpal Servizi

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - Servizi per il lavoro e supporto alla transizione dalla scuola al lavoro: sono i due ambiti in cui la Provincia autonoma di Trento e l'Anpal Servizi svilupperanno attività comuni, in base alla convenzione firmata oggi a Trento dal vicepresidente della Provincia autonoma, Alessandro Olivi, e dal presidente dell'Anpal, Maurizio Del Conte.

Le attività saranno realizzate assieme all'Agenzia del Lavoro e in coordinamento con il dipartimento sviluppo economico e lavoro e con il dipartimento conoscenza della Provincia, con l'obiettivo di aumentare l'occupazione dei giovani e femminile, di favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata, di ridurre il tasso di fallimento formativo e la dispersione scolastica, migliorando al tempo stesso le competenze degli studenti. La convenzione consentirà lo sviluppo di attività in due ambiti: i servizi per il lavoro e le transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro.

(ANSA).