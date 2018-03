Camion con 450 kg di rifiuti fermato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - Un furgone con circa 450 kg di rifiuti solidi urbani, provenienti da un'isola ecologica condominiale, è stato fermato a Trento dal Nucleo operativo ambientale (Noa) del Comune. Dagli accertamenti è stato appurato che il trasporto è avvenuto senza le prescritte autorizzazioni.

Il camion è stato sottoposto a fermo amministrativo di un anno e tre persone sono state multate con 6.500 euro ciascuna.

Dalle indagini è emerso che un cittadino aveva incaricato il conducente dell'autocarro di raccogliere i rifiuti dell'isola ecologica non differenziati regolarmente e quindi non raccolti dagli operatori del servizio di raccolta. Anziché contattare una ditta specializzata, l'uomo si è avvalso di una persona non autorizzata. Oltre a chi ha organizzato il trasporto e al camionista, il Noa ha accertato la responsabilità anche dell'amministratore del condominio che si serve dell'isola ecologica, che sarebbe stato al corrente dei fatti.