Bressa aderisce a Gruppo per le autonomie

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - Gianclaudio Bressa, sottosegretario uscente del Pd, passato con le elezioni del 4 marzo dalla Camera al Senato, aderirà a Palazzo Madama al Gruppo per le autonomie.

Dopo la sconfitta del Partito autonomista trentino Patt sono stati eletti tre senatori Svp e Albert Laniece in Valle d'Aosta e per raggiungere il numero minimo di 5 membri anche Bressa aderirà al gruppo. " E' - dice al quotidiano Dolomiten - la prosecuzione logica del cammino comune che abbiamo intrapreso.

Non mi tirerò indietro". Con ogni probabilità - scrive il giornale - sarà comunque un senatore Svp a guidare il gruppo.