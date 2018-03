Bolzano, congedo post parto per papà

(ANSA) - BOLZANO, 7 MAR - Tre settimane di congedo parentale facoltativo per i papà nei giorni immediatamente successivi al parto, per dare una mano alle mamme e aiutare così a prevenire la depressione post parto: è quanto prevede una mozione dei Verdi approvata con 19 sì e 6 astensioni dal consiglio provinciale di Bolzano.

La presentatrice della mozione Brigitte Foppa ha sottolineato che ormai molti padri assistono alla nascita dei loro figli, mentre "la loro presenza a casa nei giorni subito dopo il parto sarebbe un aiuto prezioso per le mamme. Lo stesso vale per le donne che vivono un'unione civile con una compagna", ha detto Foppa. La mozione chiede di intervenire presso Parlamento e Governo per creare i presupposti per tre settimane di congedo post parto anche per i papà. L'assessora Waltraud Deeg ha detto che "lo Stato italiano non è un modello in quanto a politica per le famiglie" e che si dovrà intervenire anche sulla disponibilità dei padri a usufruire della possibilità.