Alfano, summit Vienna senza ambasciatore

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Ho dato istruzioni al nostro Ambasciatore in Austria di non prendere parte alla riunione del prossimo 23 marzo a Vienna sulla proposta della doppia cittadinanza per la popolazione di lingua tedesca e ladina dell'Alto Adige. Come già ribadito alla collega austriaca Kneissl nell'incontro di gennaio, qualunque eventuale discussione sul tema non potrà che avvenire tra Roma e Vienna e non anche, su un livello paritetico, con Bolzano, che è una Provincia autonoma della Repubblica Italiana". Così il ministro degli esteri Angelino Alfano.