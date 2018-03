Scuola: Tommasini, colte peculiarità dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Si amplia in Provincia di Bolzano la sperimentazione riguardante la maturità quadriennale con un nuovo indirizzo di scienze applicate che partirà, con l'anno scolastico 2018/19, all'Istituto di istruzione secondaria Galileo Galilei di Bolzano. Il percorso prevede una rimodulazione dei piani di studio attraverso l'applicazione di metodologie didattiche innovative, lo studio approfondito delle lingue e l'e-learning come strumento quotidiano di apprendimento. "L'implementazione della didattica laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro e il cooperative learning - informa la Sovrintendenza scoalstica - garantiranno l'acquisizione delle competenze previste per i percorsi quinquennali". La proposta formativa va ad aggiungersi agli altri due percorsi scolastici quadriennali che la scuola in lingua italiana ha attivato, già con settembre 2017, rispettivamente presso l'Istituto Tecnico Economico Battisti e il Liceo linguistico Marcelline. I due istituti sono stati fra i 100 scelti in Italia per fare da apripista, in anticipo di un anno, per quanto riguarda le spermimentazioni a livello nazionale.

"Sono state colte - osserva l'assessore Christian Tommasini - le peculiarità e le esigenze del nostro territorio, già naturalmente proiettato a una società multiculturale e plurilingue, aperto all'Europa ed alle sfide del mercato.

Viviamo d'altro canto in un mondo sempre più complesso e in continua evoluzione. La scuola ha il compito di innestare, quindi, processi di innovazione che permettano ai ragazzi di confrontarsi con i loro coetanei senza dover scontare un ritardo di accesso alle opportunità globali di studio e di lavoro".

Anche la Sovrintendente scolastica Nicoletta Minnei esprime soddisfazione nell'attivazione di un terzo percorso quadriennale in Provincia di Bolzano, "proiettato sul potenziamento dell'asse logico-matematico e di quello tecnologico-scientifico. In questo modo - aggiunge - siamo riusciti a coprire tutti gli ambiti formativi principali, dalle lingue all'economia, dalla cultura umanistica a quella prettamente scientifica. Si tratta di un importante successo per il nostro territorio, che porterà benefici e ripercussioni positive sull'intero sistema scolastico altoatesino". (ANSA).