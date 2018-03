Maturi (Lega) a un passo da Montecitorio

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Cresce ulteriormente il gruppo di parlamentari della Lega in Trentino Alto Adige. Sembra ormai certa l'elezione alla Camera del bolzanino Filippo Maturi nel proporzionale nel Lazio. Il consigliere comunale risulta infatti primo non eletto nel collegio Lazio 2/01 alla spalle della capolista Barbara Saltamartini, che però dovrebbe andare a Montecitorio passando per il collegio Lazio 1/02.

Il regolamento prevede, infatti, che il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la sua lista ha ottenuto la minore percentuale di consensi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Questo aprirebbe a Maturi la strada per Roma.