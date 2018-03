La vita di Zöggeler diventa un film

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Diventa un film la vita della leggenda dello slittino Armin Zöggeler. Il 'cannibale' sarà presente giovedì 8 marzo al Centro Trevi di Bolzano per la presentazione del documentario sulla sua vita.

Come preludio alla mostra "Nel cerchio dell'arte" sarà presentato il film-documentario prodotto da Mediaart Production Coop, "Armin Zöggeler. La leggenda dello slittino" (durata 37') che racconta la carriera dell'atleta. Diventato campione del mondo a soli 14 anni, Zöggeler ha vinto 6 medaglie in 6 edizioni consecutive delle Olimpiadi. Attraverso contributi di persone legate in diversi modi alla vita dello sportivo - dai colleghi al padre, fino alla moglie - emerge la storia di un ragazzo riservato, serio ed estremamente disciplinato. Prima un gruppo di studenti (dalle ore 15 alle ore 17) e quindi il pubblico (dalle ore 18 alle ore 20.30) potranno visionare il film e incontrare l'atleta. Il documentario è disponibile per il prestito gratuito nella Mediateca del Centro Audiovisivi.