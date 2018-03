Kaswalder interroga su 16 mln euro per sale antighiaccio

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - Il consigliere provinciale trentino del Gruppo misto Walter Kaswalder in un'interrogazione a risposta immediata ha chiesto se sia "ancora disponibile la stratosferica quantità di sale antighiaccio (la spesa è stata di più di 16 milioni di euro) acquistata dalla Pat nel 2012, dove sia stoccata, per quanti anni verrà ancora usata e se corrisponda al vero che l'appalto sia stato affidato a Informatica Trentina".

L'assessore Mauro Gilmozzi ha precisato che "nella gara del 2012, gestita dall'Apac e non da Informatica Trentina, la Provincia non ha proceduto all'acquisto di sale, ma a sottoscrivere una convenzione, a beneficio anche dei Comuni e dell'intero sistema. Possono trarne vantaggio - ha spiegato - tutti gli enti pubblici del Trentino spendendo meno di quanto avverrebbe acquistando sale per conto proprio. La convenzione viene usata dalla Provincia che nell'arco di 4 anni ha utilizzato il 43% della potenziale fornitura. La convenzione, scaduta nel 2017, è stata prorogata di un anno con una nuova gara". (ANSA).