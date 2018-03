Elezioni: Dorigatti, rilanciare coalizione centro sinistra

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - "Le cause di quest'esito infausto sono molteplici, ma questa è una sconfitta prevedibile, annunciata ed, infine, realizzatasi con una pesantezza inattesa". Così il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Bruno Dorigatti, a commento delle elezioni politiche.

"A livello provinciale e regionale - sottolinea - va rilanciata con convinzione la coalizione del centrosinistra autonomista, anche accelerando sui processi unitari già avviati all'interno della coalizione stessa e ben sapendo che le elezioni amministrative sono diverse per loro stessa natura da quelle politiche. Ma va anche dimostrato concretamente di aver compreso il messaggio che lo stesso elettorato di centrosinistra ci ha inviato, ad esempio, presentando dimissionario ai prossimi appuntamenti assembleari l'intero coordinamento provinciale del Pd, per ricostruire insieme prospettive e linguaggi politici nuovi, con i quali affrontare le prossime sfide che ci attendono".