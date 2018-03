Trentino, in febbraio indice inquinamento moderato

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - In Trentino, nel mese di febbraio, i dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo della qualità dell'aria hanno evidenziato un moderato indice d'inquinamento.

Il giudizio - precisa l'Appa - è determinato dal superamento del limite previsto per la media giornaliera di polveri sottili PM10 registrato nelle stazioni di via Bolzano a Trento, Rovereto, Borgo Valsugana e Riva del Garda. In ciascuna di queste stazioni è stato registrato un solo superamento. Il limite è stato invece sempre rispettato a Trento Parco S. Chiara e Piana Rotaliana. Non si osservano in ogni caso differenze significative tra i diversi siti di misura, e l'indice di inquinamento per il mese di febbraio risulta uniforme. Per tutti gli altri inquinanti, in particolare il biossido di azoto NO2, sono state rilevate in tutte le stazioni di misura concentrazioni inferiori ai limiti normativi.