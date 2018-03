Svp, valuteremo governo su autonomia

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - "Valuteremo il futuro governo in base alle sue posizioni sull'autonomia. E' quanto diremo anche al presidente della Repubblica". Lo ha detto il segretario della Svp Philipp Achammer. 9 dei 18 parlamentari del Trentino Alto Adige sono della Svp, del Pd oppure del Patt. "In Alto Adige sono stati addirittura eletti esclusivamente amici dell'autonomia. Questo ci garantisce una forte rappresentanza a Roma", ha aggiunto.

Il segretario del partito di raccolta dei sudtirolesi di lingua tedesca e ladina ha difeso l'accordo con il Pd, che ha portato all'elezione di Maria Elena Boschi e Gianclaudio Bressa.

"Altrimenti qualcun altro, con posizioni ben diverse sull'autonomia, ora ci rappresenterebbe a Roma", ha aggiunto Achammer. Rammarico è stato espresso per la sconfitta di Pd e Patt negli uninominali in Trentino. Sia al Senato che alla Camera i numeri sono comunque sufficienti per confermare i gruppi per l'autonomia, è stato detto.