Elezioni: Rossi, situazione di incertezza per l'autonomia

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - "Per l'autonomia una situazione di incertezza non va bene, i risultati migliori si realizzano quando c'è un contesto stabile e ordinato con interlocutori chiari con i quali ci sia condivisine dei valori. Chi ha vinto, a partire dai 5 Stelle, deve ancora dimostrare la sua capacità di comprendere cosa significa autonomia e autogoverno.

Valuteremo strada facendo come verrà affrontato questo tema". Lo ha detto il governatore del Trentino, Ugo Rossi, commentando i risultati delle elezioni.

"A livello locale - ha aggiunto - mi auguro che con tutti i nuovi eletti in Trentino ci possa essere una piena collaborazione sui temi fondanti della nostra autonomia speciale e che nel breve periodo ci sia sostegno pieno rispetto ad alcune questione aperte circa le norme di attuazione, come la concessione dell'A22". "E' stato un voto nazionale e non un referendum sul governo provinciale", ha poi detto Rossi auspicando che "nel centro sinistra autonomista nessuno parta da posizioni personali o prerogative di partito".