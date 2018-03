(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - Dalle politiche esce un Trentino Alto Adige a due facce. Mentre in Provincia di Bolzano Svp e centrosinistra hanno fatto il pieno nei collegi uninominali, in Provincia di Trento a fare cappotto è stato il centrodestra, aggiudicandosi tutti i collegi.

A Bolzano sono stati eletti senza difficoltà Maria Elena Boschi per la Camera (41,23%) e Gianclaudio Bressa per il Senato (43,03%). Secondo pronostici i candidati Svp si sono imposti sia alla Camera (Albrecht Plangger a Merano e Renate Gebhard a Bressanone) come anche al Senato con Julia Unterberger (Merano) e Meinhard Durnwalder (Bressanone), tutti nettamente oltre il 60% dei consensi. Tutt'altra partita invece in Trentino dove ha fatto cappotto il centrodestra: Giulia Zanotelli (Trento), Maurizio Fugatti (Pergine Valsugana) e Vanessa Cattoi (Rovereto) alla Camera e Andrea De Bertoldi (Trento), Elena Testor (Pergine Valsugana) e Donatella Conzatti (Rovereto) al Senato.