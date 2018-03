Elezioni: Fugatti eletto a Pergine alla Camera

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Maurizio Fugatti della Lega è stato eletto nel collegio uninominale per la Camera a Pergine Valsugana con il 44,56%. Il segretario leghista e consigliere provinciale, già deputato nella penultima legislatura, ha battuto il deputato uscente Lorenzo Dellai, ex presidente della Provincia autonoma di Trento, che si deve accontentare del 26,71%.%. Fermo al 22,97% il deputato M5s uscente Riccardo Fraccaro, che però era in lista anche sul proporzionale. (ANSA).