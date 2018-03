Elezioni: affluenza cala in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - In Trentino Alto Adige l'affluenza al voto per le politiche di oggi, 4 marzo, segna un crollo di circa il 7% rispetto al 2013 per la Camera, che si delinea intorno al 13% in Alto Adige, mentre in Trentino si registra invece un calo di qualche decimale.

L'affluenza alle urne in Regione risulta infatti del 74,30% per la Camera. Alle 19 era del 60,57% e alle 12 del 20,85%. Nel 2013 era stata dell'81,02%. Per quanto riguarda l'Alto Adige l'affluenza è stata del 69,01%. Alle 19 era del 58,03% e alle 12 del 20,08%. Nel 2013 i votanti erano stati l'82,08%. In Trentino l'affluenza è stata del 79,32%. Alle 19 era del 63% e alle 12 del 21,58%. Nel 2013 le elezioni si erano chiuse con il 79,91%.

I dati dell'affluenza al voto per il Senato in Trentino Alto Adige sono del 75,05%, in Alto Adige del 70,24% e in Trentino del 79,58%. I dati del Senato nel 2013 avevano fatto segnare un'affluenza in regione dell'81,29%, con l'Alto Adige all'82,63% e il Trentino al 79,98%. (ANSA).