Bressa, buio totale per Pd

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - "Buio totale. Vediamo ora cosa succede". E' il breve commento di Gianclaudio Bressa in riferimento alla debacle del Pd a livello nazionale, come anche in Provincia di Trento. Il sottosegretario uscente è stato eletto al Senato nel collegio uninominale di Bolzano Bassa Atesina con il 43,03% (definitivo), come anche Maria Elena Boschi alla Camera 41,00% (142 di 143 sezioni). "Gli elettori hanno confermato ancora una volta l'alleanza con la Svp", ha detto Bressa.