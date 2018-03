Biancofiore, Svp faccia riflessione

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - "La Svp faccia ora una profonda riflessione. L'alleanza con il Pd, che sparisce praticamente dalla scena nazionale, è stato un errore madornale". Lo ha detto la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore, che ha perso il duello all'uninominale contro Maria Elena Boschi.

"Boschi ha vinto solo grazie ai voti della Svp, ma è comunque rimasta circa 10 punti sotto le aspettative, come non è andata bene neanche la Svp negli altri collegi superblindati", commenta Biancofiore. "Io - prosegue - ho invece raddoppiato i voti in confronto al candidato del centrodestra del 2013 Tagnin nell'uninominale Bolzano-Bassa Atesina. Nella città di Bolzano potevo vincere, se non ci fosse stata Casapound, che dice di difendere gli italiani, mentre fa vincere gli altri, visto che è rimasta fuori dal parlamento", ha concluso Biancofiore. Per quanto riguarda il risultato in tutto il Trentino Alto Adige, la coordinatrice regionale di Forza Italia vede "più luce che ombre". "In Trentino abbiamo vinto ovunque", conclude.