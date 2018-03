Astori: minuto di raccoglimento a Trofeo Beppe Viola

(ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Giovedì 8 marzo giocatori, tecnici e tifosi del 47/o Trofeo Beppe Viola di calcio under 17 onoreranno la memoria del capitano della Fiorentina Davide Astori con un minuto di raccoglimento prima di tutte le otto partite in programma ad Arco. Astori nel 2004 festeggiò con la maglia del Milan la vittoria del torneo.

Gli incontri dei gironi eliminatori proseguiranno venerdì 9 e si concluderanno sabato 10 marzo. Domenica 11 marzo le semifinali, martedì 13 la finale. La giornata di lunedì 12 marzo sarà invece dedicata a "Calcerò", laboratorio di idee, progetti e opinioni, evento nell'evento legato ai valori della correttezza e del fair play.

Il Trofeo Beppe Viola verrà trasmesso interamente in diretta streaming dalla società di produzione e distribuzione Pmg Sport.