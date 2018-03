ANSA-FOCUS/ In Trentino Alto Adige centrosinistra vince

(di Claudia Tomatis) (ANSA) - TRENTO, 5 MAR - Se i primi dati del proporzionale al Senato in Trentino Alto Adige venissero confermati il centrosinistra resterebbe la prima coalizione, seguita da quella di centrodestra e dal Movimento 5 stelle. E non cambierebbe di molto l'equilibrio tra i partiti rispetto alle politiche del 2013. È da segnalare infatti un primato netto di Svp-Patt (47,76%) che è nella coalizione di centrosinistra, seguiti dalla Lega (18,94%) che risale rispetto alle elezioni di 5 anni fa, dal M5s (18,91%) e a distanza dal Pd (7,13%) e da Forza Italia (5,62%).

I dati riguardano sole 13 sezioni su 1.016 e vedono la coalizione di centrosinistra al 57,02%, quella di centrodestra al 25,87%, i Cinquestelle al 13,16%, Liberi e uguali al 2,21%, Casapound allo 0,75%, Il popolo della famiglia allo 0,62%, Potere al Popolo allo 0,33%. Il diverso sistema elettorale pone in ogni caso un confronto che deve attendere anche i dati dell'uninominale.

Altro cambiamento rispetto al 2013 è quello dell'affluenza, che resta sostanzialmente stabile in Trentino, ma fa registrare un calo intorno al 15% in Alto Adige, anche se i dati non sono ancora definitivi.

Per parlare di risultati è in ogni caso ancora presto e, se il nome della sottosegretaria Maria Elena Boschi ha monopolizzato in parte la campagna elettorale in Alto Adige, altrettanto vale in previsione dei risultati, ma la candidata in serata non è uscita dall'albergo di Bolzano in cui soggiorna dopo aver votato in città. Lo scontro per lei è con la deputata uscente di Forza Italia, Micaela Biancofiore. Lo scontro più atteso in Trentino è quello del collegio uninominale della Camera di Pergine Valsugana, dove si sono misurati il deputato uscente Lorenzo Dellai (Civica popolare), il segretario della Lega in Trentino, Maurizio Fugatti, e il deputato uscente M5s Riccardo Fraccaro, ministro nell'elenco del candidato a premier del suo partito, Luigi Di Maio. Un collegio considerato tradizionalmente difficile per il centrosinistra.(ANSA).