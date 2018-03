Elezioni: code per votare anche in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 4 MAR - Code per votare si stanno verificando nella giornata anche nelle sezioni del Trentino Alto Adige, in particolare in quelle dei capoluoghi, Trento e Bolzano. Qualche fila c'è pure nelle zone rurali dell'Alto Adige e nelle cittadine minori del Trentino.

Gli orari in cui sono state segnalate le code più consistenti al momento risultano quelle di fine mattinata e quelle di fine pomeriggio, con in fila soprattutto donne, in una serie di sezioni, tanto da fare dire a una serie di persone di non avere mai impiegato così tanto tempo a votare. (ANSA).