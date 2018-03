Elezioni: Boschi e Biancofiore votano a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 MAR - Maria Elena Boschi ha votato a Bolzano, dove è candidata all'uninominale. In mattinata la candidata Pd è andata a messa nella chiesa dei Domenicani in centro storico, poi si è recata a piedi con Gianclaudio Bressa, candidato al Senato, alle scuola elementare Goethe. Dopo una ventina di minuti di attesa per l'elevato numero di elettori, la sottosegretaria ha votato e assieme alla presidente del seggio ha inserito la scheda elettorale nell'urna, in presenza di numerosi fotografi e telecamere.

Pochi minuti dopo, anche la sua 'rivale' nel collegio Bolzano Bassa Atesina, Michaela Biancofiore, è arrivata alle scuole Goethe per il voto. Abita, infatti, nelle immediate vicinanze.

La coordinatrice regionale di Forza Italia era in tenuta da tempo libero, volendo passare il resto della giornata in montagna.