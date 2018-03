Muser celebra e benedice coppie di sposi

(ANSA) - BOLZANO, 3 MAR - "Crescere nell'amore", questo il motto della celebrazione di ringraziamento per le coppie di sposi a cui ha invitato oggi il vescovo Ivo Muser nel duomo di Bressanone. Numerose le coppie da tutto l'Alto Adige che nel pomeriggio hanno risposto al suo invito. Nella tradizionale liturgia di benedizione e ringraziamento il vescovo ha sottolineato che il matrimonio è e rimane un dono per tutta la società: "Il sacramento del matrimonio - ha detto alle coppie convenute a Bressanone - si fonda su un triplice sì: un sì al partner o alla partner, un sì a Dio e un sì a se stessi. La parola sì è quella decisiva, è la premessa positiva per un percorso comune." Muser ha quindi posto le sue mani su quelle di ogni coppia, ringraziando gli sposi per la loro testimonianza e il loro impegno ("grazie di esserci") e ha pregato affinché i giovani possano decidersi con fiducia per il matrimonio e la famiglia. La celebrazione è stata organizzata con la Commissione diocesana per il matrimonio e la famiglia.