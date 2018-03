La Ciaspolada 2019 sarà Campionato del mondo

(ANSA) - TRENTO, 3 MAR - Assegnato alla 46/a Ciaspolada il Campionato del Mondo 2019 di corsa con le racchette da neve.

La decisione è stata presa oggi da una commissione della federazione internazionale Wssf, che si è riunita in occasione della gara iridata di quest'anno a Fuente de Cantabria in Spagna.

"È una grandissima soddisfazione per noi aver raccolto un consenso quasi unanime, che ci ha permesso di superare la Patagonia", afferma il presidente del comitato organizzatore della competizione trentina, Gianni Holzknecht.

La gara organizzata in Alta Val di Non aveva già assegnato i titoli mondiali nel 2013.