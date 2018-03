Pallavolo: Cev, Trentino Diatec agli ottavi contro Chaumont

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - Sono i campioni di Francia dello Chaumont VB 52 Haute Marne gli avversari della Trentino Diatec negli ottavi di finale della Champions League 2018 di pallavolo.

Questo l'esito del sorteggio in Lussemburgo.

La gara d'andata si giocherà tra il 13 ed il 15 marzo in Francia, quella di ritorno fra il 20 ed il 22 marzo al PalaTrento. Per la definizione della data e dell'orario precisi bisognerà attendere la conferma dalla singole società, in accordo con le rispettive federazioni nazionali e televisioni locali.

Per la prima volta su sette presenze nei Playoff 12, Trentino Volley sfiderà in questa fase del tabellone una squadra transalpina.

La squadra che supererà il turno fra Trentino Diatec e Chaumont VB 52 Haute Marne affronterà la vincente di Belchatow-Civitanova.