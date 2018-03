Gdf: Friuli Venezia Giulia vince campionati italiani sci

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - La regione Friuli Venezia Giulia ha trionfato nella 68/a edizione 2018 delle Esercitazioni tecnico - sciistiche della Guardia di Finanza che opera in ambiente montano che si sono disputate a passo Rolle.

I finanzieri friulani si sono imposti anche nell'ultima prova in programma, la gara di fondo e tiro per pattuglie. Secondo posto in classifica generale per la Scuola alpina di Predazzo, al terzo posto si è piazzata la regione Trentino Alto Adige.

Quattro le giornate di gare all'insegna del maltempo e delle temperature pungenti. La cerimonia di chiusura si è tenuta allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, gen. Giorgio Toschi.