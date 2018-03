Gdf: comandante generale visita Comando regionale

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - Il comandante generale della Guardia di Finanza, gen. Giorgio Toschi, ha visitato oggi il Comando regionale Trentino Alto Adige di Trento.

Il generale Toschi è stato accolto dal comandante interregionale dell'Italia nord orientale, gen. Giuseppe Vicanolo, e dal comandante regionale Trentino Alto Adige, gen.

Ivano Maccani. Quindi ha assistito ad un breve briefing tenuto dal comandante regionale, "apprezzando i risultati conseguiti, le solide proiezioni operative di intervento dei Reparti del Corpo sul territorio nonché le importanti iniziative a favore del benessere del personale". Il generale Toschi ha poi incontrato una rappresentanza di tutto il personale in servizio nella regione, i delegati del Consiglio di base di Rappresentanza militare, una delegazione del personale in congedo dell'Associazione nazionale Finanzieri d'Italia (Anfi) ed i genitori dell'appuntato (Medaglia d'Oro al Valor Civile) Stefano Gottardi, morto il 20 febbraio 2002 in val Senales, durante la ricerca di un turista disperso.