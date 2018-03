Chatbot, giovani si sfidano a Trento nell'Open Data Hackabot

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - La pubblica amministrazione sperimenta i chatbot: oggi e domani 53 giovani si sfideranno a Trento nell'Open Data Hackabot. Con il supporto di tutor aziendali ed esperti svilupperanno alcune possibili soluzioni per sei sfide, proposte dalla Centrale unica di emergenza, dal Consorzio dei Comuni, dal Muse, dall'Azienda sanitaria e da due strutture della Provincia: il Servizio supporto alla Direzione generale e Ict e l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

I chatbot sono programmi che fanno interagire, come in una conversazione, le persone con delle fonti di informazioni. Si utilizzano in tutti campi: dalla sanità, alla cultura, alle banche e assicurazioni, dai contesti lavorativi a quelli informativi o ludici. In piazza Fiera, al 'Contamination Lab', i concorrenti avranno 48 ore per sviluppare e testare soluzioni di dialogo fra la pubblica amministrazione e cittadini, utilizzando piattaforme per la conversazione su tecnologie mobili, che utilizzano i dati del servizio pubblico.