Svp rivendica filo diretto con Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - "Il filo diretto tra Bolzano e Vienna si basa sull'ancoraggio internazionale dell'autonomia altoatesina e sul ruolo di tutela dell'Austria nei confronti dell'Alto Adige". Lo ha detto il segretario della Svp Philipp Achammer dopo un incontro con il cancelliere Sebastian Kurz a Vienna. Achammer rispedisce così al mittente critiche sollevate in campagna elettorale in riferimento a questo rapporto stretto tra Bolzano e Vienna.

Il segretario Svp ricorda in questo contesto lo scambio di note tra il governo austriaco e quello italiano sulla recente riforma dello statuto di autonomia. Kurz - informa la Svp - ha confermato il suo impegno per l'autonomia, auspicando "anche in futuro una forte rappresentanza dell'Alto Adige a Roma".

Prossima settimana il governatore Arno Kompatscher incontrerà Kurz.