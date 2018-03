Spacca vetrina di un negozio, arrestato

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - Un 48enne italiano è stato arrestato mentre, entrato di notte in un negozio in via Firenze a Bolzano dopo averne infranto la vetrina, cercava di rubare un pc portatile. L'uomo è sospettato di aver "spaccato" poco prima dell'arresto anche una vetrina di un negozio in via Druso.

Carabinieri e polizia stanno compiendo accertamenti per stabilire sue eventuali responsabilità nei furti con "spaccata" avvenuti a Bolzano nei giorni scorsi. La collaborazione fra le forze dell'ordine per assicurare la sicurezza, è stato detto in un incontro con la stampa da Giuseppe Tricarico, capo della squadra mobile, e Enrico Pigozzo, comandante del reparto operativo dei carabinieri, è buona, ma serve anche quella dei cittadini, come è avvenuto per l'arresto di via Firenze. In questo caso, infatti, proprio la telefonata di un vicino messo in allarme dal rumore dei vetri infranti ha reso possibile l'arresto dell'uomo.