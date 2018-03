Pallavolo: Champions, Trentino Diatec seconda nel girone

(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - La Trentino Diatec si è assicurato il secondo posto nel girone E di Champions League di pallavolo battendo al PalaTrento 3 a 1 i belgi del Noliko Maaseik.

Pur non garantendo un miglioramento della propria posizione in classifica, la vittoria da tre punti permette alla formazione gialloblù di essere in assoluto la seconda migliore classificata dei cinque gironi e potrebbe quindi consentire di trovare un buon abbinamento nei playoff 12, il primo doppio turno del tabellone che conduce alla Final Four del 12-13 maggio. Domani in Lussemburgo verranno effettuati i sorteggi degli accoppiamenti dei Playoff 12 (con doppio turno ad eliminazione diretta) che prenderanno il via martedì 13 marzo.