Kompatscher, ogni voto è importante

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - "Ogni voto è importante in quanto la democrazia si basa sulla partecipazione dei cittadini. Non recarsi alle urne non può rappresentare una valida alternativa".

Lo afferma il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, in un appello al voto rivolto agli elettori altoatesini.

"La Provincia di Bolzano ha bisogno di avere una forte rappresentanza a Roma, che sostenga il nostro percorso autonomistico - prosegue Kompatscher - Spetta agli elettori decidere a chi assegnare questo ruolo, ma non votare significa lasciare che gli altri decidano per il proprio futuro".

Nel suo appello al voto, Arno Kompatscher ribadisce che "spetta ad ogni singolo cittadino e ad ogni singola cittadina decidere in piena libertà e coscienza chi sono i candidati più adeguati. Una forte partecipazione alle urne - conclude - consentirà ai parlamentari eletti di avere una maggiore e più forte legittimazione popolare".