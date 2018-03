Dolomiti Ski Jazz, val di Fiemme a tutto swing

(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - Francesco Bearzatti, Javier Girotto, Scott Hamilton e Gegè Telesforo sono fra i protagonisti della 21/a edizione del festival Dolomiti Ski Jazz, in programma in val di Fiemme dal 10 al 17 marzo.

Ogni giorno, all'ora di pranzo, ci sarà un concerto in alta quota sulle terrazze panoramiche dei rifugi. Al calar del sole il festival scenderà a valle per le esibizioni in teatro.

Previste poi in vari locali della valle le tradizionali jam session notturne. Il vocalist Telesforo si esibirà con il suo quintetto, il sassofonsta Bearzatti (10 marzo al Palafiemme di Cavalese) presenterà "This Machine Kills Fascists", ispirato a Woody Guthrie, il sassofonista statunitense Scott Hamilton guiderà un quartetto con presenze da Italia e Svizzera (15 marzo, Teatro comunale di Tesero). Dolomiti Ski Jazz 2018 è organizzato dall'Apt val di Fiemme, in collaborazione con Trentino Sviluppo, il Consorzio Impianti a Fune Val di Fiemme Obereggen, i Comuni di Cavalese, Predazzo, Tesero, Castello Molina di Fiemme e Ziano.