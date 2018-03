Boschi, sostegno ricerca e sviluppo

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - "Vogliamo rendere strutturali le agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo, puntando soprattutto sulla formazione digitale dei dipendenti. Vogliamo sostenere le aziende che scommettono sul capitale umano e sulla modernizzazione". Lo ha detto la sottosegretaria alla presidenza del consiglio dei ministri Maria Elena Boschi, intervenendo con il sottosegretario al ministero dello sviluppo economico Ivan Scalfarotto ad un convegno sull'industria 4.0 a Bolzano. Scalfarotto dal canto suo ha ricordato che Bolzano "è una zona chiave per il commercio estero italiano, un crocevia importante per proseguire sulla strada della internazionalizzazione delle nostre imprese". Il sottosegretario ha evidenziato l'andamento positivo del commercio estero che "l'anno scorso ha registrato un record storico". "Chi parla - ha aggiunto - di chiusura e dazi non fa un favore al nostro Paese.

Noi siamo contro il protezionismo e per il rispetto delle regole", ha concluso Scalfarotto.