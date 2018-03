Biotestamento, a Trento 8 Disposizioni di trattamento

(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - Sono otto le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) finora depositate all'ufficio dello stato civile del Comune di Trento da parte di persone residenti in città. Molti altri cittadini hanno inoltre preso contatto con l'ufficio per chiedere informazioni. Sul sito istituzionale è stata pubblicata una scheda informativa sull'argomento.

La norma sul biotestamento stabilisce che "ogni maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni sulle conseguenze delle sue scelte può esprimere la sua volontà in materia di trattamenti sanitari e il consenso o il rifiuto circa accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari". L'ufficio dello stato civile può ricevere solo le Dat consegnate personalmente da chi è residente nel comune e con firma autografa. L'ufficiale dello stato civile non partecipa alla redazione delle Dat né fornisce informazioni o indicazioni in merito.