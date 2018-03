Ancora neve a Bolzano e a Trento

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - Nevica sul fondovalle in Trentino Alto Adige, così anche a Bolzano e a Trento. Nel capoluogo altoatesino si tratta della nona nevicata di questo inverno, mentre in un inverno medio si contano solo tra due e tre nevicate, negli ultimi anni addirittura solo una.

Venerdì e sabato il cielo sarà variabilmente nuvoloso. Le temperature saranno in lenta ripresa raggiungendo valori prossimi alle medie del periodo. Domenica il tempo sarà in prevalenza soleggiato con temperature pomeridiane fino a 12 mentre lunedì le nubi aumenteranno nuovamente con possibili precipitazioni. Limite delle nevicate intorno a 1000 metri.