Si chiude inverno ricco di neve

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - Nonostante le temperature siano ancora particolarmente rigide, dal punto di vista meteorologico oggi si chiude l'inverno, e già a partire da domani si entra nella primavera. Il bilancio stagionale del Servizio meteo della Provincia di Bolzano parla di una stagione estremamente ricca di precipitazioni (il doppio rispetto alla media di lungo periodo), con tanta pioggia e soprattutto tanta neve.

In maniera particolare per quanto riguarda i mesi di dicembre e gennaio, mentre febbraio è stato decisamente più asciutto.

Capitolo temperature: l'inverno appena trascorso si colloca sostanzialmente nella media di lungo periodo, con gli unici scostamenti di un certo rilievo in Val d'Isarco (più caldo) e in Val Pusteria (più freddo). Dal punto di vista dei record, la fine del mese di febbraio è stata caratterizzata da un'incredibile alternanza: colonnina di mercurio all'insù sabato 24 a Bronzolo con +16,5, e in picchiata mercoledì 28 a San Giacomo in Val di Vizze con addirittura -25,8.