Maltempo, -18 gradi a Brunico

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - L'Alto Adige resta nella morsa di Burian. A Brunico questa mattina la minima è stata di -18 gradi.

Nelle valli laterali la temperatura è scesa ancora di più, -26 a San Giacomo in Val di Vizze e -24 a Predoi, Riva di Tures e Pennes. A Bolzano la minima è stata di -6 gradi. In piazza Erbe, che ospita un mercato permanente ortofrutticolo, sulle bancarelle la merce è stata coperta con nylon e teli per proteggerla. Solo quattro giorni fa - ricorda il meteorologo provinciale Dieter Peterlin - è stata registrata la giornata più mite dell'inverno con +16,5 gradi a Bronzolo. Domani, con l'inizio della primavera meteorologica, l'ondata di freddo dovrebbe attenuarsi.