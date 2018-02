Lorenzin, no termine anno senza vaccini

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Non sono assolutamente d'accordo.

Siamo un paese che ha perso il senso della legge e del rispetto delle regole. Sono regole messe in campo per garantire la sicurezza pubblica". Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in merito alla proposta di alcune Regioni di lasciare che i bambini non in regola con la certificazione vaccinale, possano comunque terminare l'anno scolastico.

"Lo scorso mese sono morte due persone di morbillo e abbiamo avuto 164 casi. Parliamo di cose serie. Le istituzioni si devono adeguare alla legge, una legge fatta per la sicurezza delle persone e garantire in alcuni casi la vita. Abbiamo permesso tutte le facilitazioni possibili alle famiglie".