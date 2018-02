Fiere: a Trento 'Idee Ben Essere'

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - Trento Fiere ospiterà dal 2 a 4 marzo la quarta edizione di 'Idee Ben Essere', fiera dedicata allo stare bene in Trentino. Oltre cento gli espositori presenti. Previsti 18 corsi da poter provare gratuitamente nell'area motion e 17 appuntamenti nell'area conferenze.

"Idee Ben Essere nasce per rispondere, nella complessità, nell'incertezza e nelle nevrosi diffuse della vita odierna, a due domande semplici ma centrali nel vivere quotidiano: che cosa mi fa stare bene? Come posso migliorare me stesso, la mia condizione, il mio approccio al mondo di oggi?", sottolinea il presidente di Keeptop Fiere, Milo Marsili.