Creato robot per riciclo dei mega-pneumatici

(ANSA) - TRENTO, 28 FEB - L'azienda Salvadori, insediata nel Polo Meccatronica di Rovereto, ha creato il primo robot progettato e realizzato per lavorare direttamente sul posto i mega-pneumatici di camion da miniera, in modo tale da renderne più facile e vantaggioso il trasporto verso gli impianti di riciclo.

Mt-Rex, appena lanciato sul mercato dopo tre anni di ricerca e sviluppo, è un gigantesco macchinario interamente programmabile, capace di funzionare in maniera autonoma, che aggancia i copertoni e li taglia, diminuendo volume e peso delle parti da avviare al riciclo e rendendo così più facile e redditizio il trasporto.