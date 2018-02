Concorso foto Castel Trauttmansdorff

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - Il concorso internazionale di fotografia "International Garden Photographer of the Year" entra nella sua dodicesima edizione, e quest'anno vedrà per la seconda volta la partecipazione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff con una categoria ad hoc. Tutti i fotografi appassionati, sia quelli professionisti che amatoriali, possono partecipare al concorso e aggiudicarsi il premio "The Spirit of Trauttmansdorff".

Sono ammesse tutte le fotografie scattate all'interno dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, i tre migliori fotografi saranno premiati a febbraio 2019 e i loro scatti saranno esposti nei Royal Botanical Gardens di Kew, in Inghilterra. Le fotografie selezionate saranno inoltre pubblicate nel volume IGPOTY. I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono attualmente chiusi al pubblico, e riapriranno le proprie porte il 30 marzo.