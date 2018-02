Altoatesini i più ricchi d'Italia

(ANSA) - BOLZANO, 28 FEB - Gli italiani, con una media di 27.700 euro per abitante, sono più poveri della media nell'Unione europea, dove il Pil pro capite è di 29.200 euro.

Emerge dai conti economici territoriali di Eurostat aggiornati al 2016. Il pil per abitante in Italia è ben lontano dalla vetta della classifica europea, occupata da Lussemburgo (90.700 euro pro-capite), Irlanda (58.800 euro) e Danimarca (48.400 euro).

Gli abitanti più ricchi d'Italia sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano, con 42.600 euro pro-capite, mentre i più poveri sono gli abitanti della Calabria, con 16.800 euro.