Tlc, Tomasi vicepresidente comitato Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - La giunta provinciale di Bolzano ha nominato il nuovo vicepresidente del Comitato per le comunicazioni: si tratta di Roberto Tomasi, ex responsabile dell'ANSA di Bolzano e Trento. Tomasi rimarrà in carica sino al termine di questa legislatura e prende il posto di Paolo Pasi, scomparso la scorsa estate.

Il Comitato è formato da 6 membri: oltre al presidente Roland Turk e al neo-vicepresidente Tomasi, ne fanno parte Norbert Bertagnolli, Gernot Mussner, Haidi Romen e Georg Viehweider.

Compito del comitato è quello di affiancare la Provincia, con funzioni di consulenza, per tutte le questioni inerenti i mass-media, e di operare a livello locale come organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Comitato si occupa di monitorare l'osservanza della par-condicio nel corso delle campagne elettorali e referendarie, di controllare le procedure per lo stanziamento dei contributi a favore di tv e altri media, e di gestire le procedure di conciliazione con operatori telefonici.