Strade, 180 mln sino al 2020 in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - Prosegue la strategia per migliorare la raggiungibilità e la messa in rete del territorio altoatesino. La giunta provinciale di Bolzano ha approvato il programma triennale riguardante le infrastrutture con investimenti per 180 milioni di euro, sino al 2020, spalmati su 150 opere. Al via nel 2018 i lavori per il secondo lotto della circonvallazione di Merano e per lo svincolo di Bressanone centro. Stanziati i fondi per studi e progettazione della circonvallazione di Bolzano. Lo ha annunciato il governatore Arno Kompatscher.