Patriarca Mosca, presepi trentini avvicinano i popoli

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - "L'arte e la tradizione dei presepi trentini è uno strumento per avvicinare i popoli". Lo ha detto oggi il patriarca di Mosca e di tutte le Russie, Cirillo I, alla delegazione guidata dal governatore del Trentino, Ugo Rossi, e dall'arcivescovo emerito di Trento, Luigi Bressan, accolta al monastero Danilovskij a Mosca.

L'incontro ha suggellato l'iniziativa promossa dall'associazione Amici del presepio di Tesero, sostenuta dalla Regione Trentino Alto Adige Südtirol, che ha visto l'esposizione nella Basilica di Cristo Salvatore di 23 rappresentazioni della natività create dagli artigiani trentini ed altoatesini.

Il capo della Chiesa ortodossa russa visitò il Trentino nel 1975. Ringraziando Cirillo I per aver acconsentito all'allestimento della mostra, il presidente Rossi ha formulato al Patriarca l'invito a tornare nuovamente in Trentino.