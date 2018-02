Microtec Alto Adige rileva Finscan

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - La società tecnologica altoatesina Microtec rileva FinScan Oy. "Con questa operazione Microtec continua la sua espansione e rafforza la propria attività nel mercato degli scanner e delle soluzioni di ottimizzazione per l'industria della lavorazione del legno", informa l'azienda.

Il marchio e l'indipendenza di FinScan rimarranno anche dopo l'acquisizione. "Siamo soddisfatti della continua crescita e continuiamo a rafforzare la nostra posizione sul mercato.

Attraverso l'uso di effetti sinergici vediamo buone opportunità di crescita, oltre a rafforzare la nostra leadership nel campo dell'innovazione. Ci sono tutte le premesse per crescere assieme visto che FinScan è ben consolidata e possiede un team innovativo", spiega l'amministratore delegato e fondatore di Microtec, Federico Giudiceandrea, che in futuro presiederà il consiglio di amministrazione di FinScan. Con l'acquisizione, Microtec rivela l'intera area operativa di FinScan Oy, nonché la sua controllata FinScan Inc. in Canada.