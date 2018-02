In fuga dopo incidente stradale,fenomeno in aumento a Trento

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Aumenta a Trento il fenomeno degli automobilisti che si allontanano dopo un incidente stradale senza prestare soccorso agli eventuali feriti. Nel 2017 la Polizia locale ha rilevato 30 di questi casi su 774 incidenti, tre nel 2018. Nel 2017 cinque conducenti si sono allontanati pur in presenza di feriti, uno nel 2018.

Per chi non si ferma in caso di incidente senza feriti è prevista una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma variabile da 296 a 1.183 euro oltre alla decurtazione di 4 punti patente. In caso di incidente con feriti, chi non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni e la decurtazione di 10 punti. In tali casi è possibile procedere anche all'arresto del trasgressore.